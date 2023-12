TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas panete tuppa kunst- või päriskuuse?

Foto: Peeter Lilleväli Ivan Safonov, pensionär: Kunstkuuse, sest kuidas ma metsa lähen? Olen üht ja sama kunstkuuske ehtinud juba kakskümmend aastat, ehkki arvan, et elus kuusk on ikka parem. Neid on müügil ka, aga pensionärile on need kallivõitu. Ei kujuta aastavahetust ilma kuuseta ettegi. Kas või oksake peaks olema, ja üks hea naabrinaine ka...

Foto: Peeter Lilleväli Lilia Sevastjanova, ettevõtja: Mul on kodus valge kunstkuusk. See on juba kümme aastat vana, kuid kaunistan seda alati isemoodi ja iga kord tuleb aina paremini välja. Eluskuuske ma ei taha, sest loodust peab hoidma ning sellega on pärast okkaid ja koristamist palju ka. Selleks, et toas kuuselõhna oleks, piisab oksakesestki.

Foto: Peeter Lilleväli Pjotr Tarejev, pensionär: Kunstkuusk on parem, sest loodust tuleb hoida. Milleks puid hävitada? Mina koju kuuske ei panegi: elan Orul ja koduakendest avaneb vaade linna ehitud kuusepuule. Tõmban kardina eest ja ongi pidutunne!

Foto: Peeter Lilleväli Natalja Tumanova, kultuuritegelane: Lapsed on suureks kasvanud, seetõttu me kuuske tuppa ei pane, aga terrassile toome alati ehtsa kuuse − lõhn on kohe teine ja meeleolu ka. Meil on metsas oma maatükk ja seal on palju noori puid. Minu lapsepõlv möödus Siberi stepis. Kuuski meil seal ei kasvanud, aga klubisse toodi see alati: võtsid selle küljest oksakese koju kaasa ning oligi kohe peomeeleolu ja lõhnas rõõmu järele.

Foto: Peeter Lilleväli Juri Horev, kunstnik: Kui lapsed väikesed olid, siis ikka panime kuuse tuppa, aga nüüd enam mitte. Neid on olnud erinevaid, kuid traditsioone järgides on eluskuusk alati parem. Ühest küljest on kahju seda maha võtta, aga RMK raiub neid ju nagunii. Pühadepuuks sobib ainult kuusk, ehkki kui improviseerida, siis võib selle teha millest tahes − kas või papist välja lõigata. Põhiline on meeleolu luua.