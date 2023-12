ANVAR SAMOST ⟩ Millise loosungiga veel tohib meeleavaldusele minna?

Ei ole üldse oluline, mida keegi arvab käimasolevast Iisraeli-Hamasi sõjast või kas politseil oli mingi alus sellist võimalust tõsiselt võtta. Oluline on, et sellises sõnastuses võib ära keelata kõik meeleavaldused ja avalikud kogunemised. Alati on võimalik, et avalikus kohas toimuvale koosolekule tuleb keegi, kes võib teha midagi seadusvastast, näiteks kutsuda üles kuritegu toime panema.

Detsembri algul sai kogunemine politsei loal siiski toimuda ning siseminister Lauri Läänemets võttis seisukoha, et politsei kohustus seaduse järgi ja ka moraalne kohustus on tagada, et iga inimene meelt saaks avaldada. Sellega võiks asja õnnetuks üksikjuhtumiks lugeda, kuid paraku üldine kontekst nii muretu ei ole.

Samasugusel Tallinnas toimunud meeleavaldusel Iisraeli-vaenulike sõnumitega esinenud viis inimest toimetas politsei minema ja määras neile trahvid. Ilmselt jõuavad need juhtumid kohtusse.

Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale muutis riigikogu karistusseadustikku, viies sisse muudatused, mille alusel agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisel kasutatud sümboli eksponeerimise eest eesmärgiga neid tegusid toetada või õigustada või teist isikut hirmutada, alandada või häirida karistatakse rahatrahvi või arestiga. See vaenusümbolite eksponeerimise keeluna tuntud seadus tuleneb ilmselgelt ohust Eesti riigi julgeolekule ja on nii põhiseadusega kooskõlas. Kuid üldise konteksti kujundajana on Georgi lintide ja Nõukogude sümboolika eest trahvimise kõrvalmõju kahtlemata olemas.

Veel varem, koroonapiirangute ajal, korjas politsei piirangute vastu meelt avaldanud inimeste käest ära muusikainstrumente ning korduvalt reageeris rahumeelsete protestijate ja kogunejate suhtes üle. Mitte mingit praeguse siseministri reaktsiooniga võrreldavat korralekutsumist ei järgnenud, hoopis vastupidi.

Vabaduseta meelt avaldada, koguneda ja ennast väljendada pole vaba ühiskonda olemas. Iga samm vastupidises suunas peab olema põhjendatud veel olulisemate vabaduste või õiguste kaitsega. Seetõttu on tähtis, et ka need loosungid, mis ilmselgelt rumalad või vastikud on, saaksid nii otseses kui ülekantud mõttes kuskil väljakul lehvida.