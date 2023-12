Narvas pussitas mees abikaasat

Jõhvis ja Narvas vohas vägivald

15. detsembril anti politseile teada, et Jõhvis Hariduse tänaval lõi 34aastane mees 26aastast naist.

16. detsembril teatati politseile, et Narvas Kangelaste prospekti kortermajas lõi 37aastane mees tüli käigus 23aastast naist. Politseinikud pidasid lööja kinni.

16. detsembril sai politsei teate, et Jõhvis Kaare tänaval lõi seni tuvastamata mees 38aastast meesterahvast.

Jõhvi spordiklubi riidekapis käidi vargil

16. detsembril anti politseile teada, et Jõhvis asuvas spordiklubis varastati lukustamata riidekapist inimese isiklikud esemed. Vargusega tekitatud kahju on 450 eurot.

Ukrainlaselt avastati võltsitud dokument

Nädalavahetusel kontrolliti maanteepiiripunktis Eestist väljuvat Ukraina kodanikku, kelle dokumentide vaatlemisel selgus, et tema juhiluba on täielikult võltsitud. Dokument võeti ära ja mees lubati Venemaale.

Pepisile läinud mees sai hoiatuse

16. detsembril tuvastati, et Vasknarva piirkonnas on läinud inimene Peipsi järve jääle, kus on keeluala. Piirivalvurid vestlesid mehega, talle tehti suuline hoiatus ja mees lahkus keelualalt.