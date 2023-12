Fotonäitus "Sündmused, inimesed, sõbrad ja partnerid" on väike värvirikas aruanne selle kohta, mis on Ida-Viru tatari ühingu elus nende aastate jooksul toimunud, kuidas elavad Ida-Virumaa tatarlased ning kellega nad sõbrustavad ja koostööd teevad.

Näitus avati Vahtra loomekeskuse esimesel korrusel, sest üle kümne aasta on tatarlased just selles majas kokku saanud − seal paikneb ühingu kontor ja on ka improviseeritud mošee, kus pühade ja muude tähtsate sündmuste puhul viib teenistusi läbi mulla Rinat Garifullin. Selles majas käib ka palju külalisi.