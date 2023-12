TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mis teile pühadetunde toob?

Foto: Peeter Lilleväli

Ivetta Hilman, korteriühistu juhatuse liige:

Kõik välised ilmingud: kuused, tänavatel säravad jõulutuled jms. Kuid peamine on sisemine tunne − pole oluline, mis ümberringi toimub. Olen oma olemuselt optimist ja alati positiivselt meelestatud. Armastan oma linna Jõhvit väga ja mul on hea meel, et elu siin üha paremaks läheb.