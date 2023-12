JUHTKIRI ⟩ Uued elamud võivad anda Ida-Viru kinnisvaraturule uue hingamise

See on üks kummaline olukord, kus ühest küljest eelkõige riik möönab, et Ida-Virumaal on tänapäevase elamuarenduse järele vajadus väga suur, kuid teisalt on arendajad ja pangad olnud ettevaatlikud siinsele kinnisvaraturule investeerima.

Tänases Põhjarannikus ütleb kinnisvarabüroo Uus Maa juht Jaanus Laugus otse, et Ida-Virumaa arengut takistab paljuski kehv seis kinnisvaraturul, sest siin puudub kvaliteetne ja tänapäevane elamispind.

Ka riik on ammu tunnistanud, et Ida-Virumaal on kinnisvaraga seoses turutõrge. Korterid vanades majades on imeodavad, kuid nende järele on väike nõudlus. Kallimaid ja nüüdisaegseid aga pole.

Riik püüab nüüd erinevate meetmetega saada olukorda nii kaugele, et ärgitada erinevate toetusmeetmetega olemasolevaid hooneid renoveerima ning säästlikumaks ehitama. Siiani on maakonnas erinevate toetusmeetmete vastu huvi olnud leige. Küllap on siin erinevaid põhjusi, alates hirmust tohutu bürokraatiarägastiku ees ja lõpetades võimetusega tagada omafinantseeringut, sest paljudel ühistutel on juba laenud võetud erinevate hädavajalike tööde jaoks. Muidugi nõuab hoone põhjalik renoveerimine ka projektijuhtimisvõimekusega eestvedajat, keda ühistutel aga sageli kusagilt võtta pole.

Mis puudutab aga uute kortermajade ehitamist, siis siin hakkab jää vaikselt sulama. Jõhvis on ettevalmistamisel kahe uue kortermaja ehitus. Muide, riik rajas siia eelmisel aastal uue korterelamu kaitseväelastele. Hiljuti sai avapaugu aga uue elamu ehitamine Narva. Küllap neist saavad omamoodi indikaatorid väidetele suurest nõudlusest tänapäevaste korterite järele Ida-Virumaal. Kui see kinnitust leiab, võib see anda siinsele elamuehitusele uue hingamise.