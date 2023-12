Jõhvi vallajuhid kutsuvad jalutama

Kell 18 Jõhvi muusikaväljakul algaval umbes 5 kilomeetri pikkusel jalutuskäigul on kavas vaadata Jõhvis viimasel ajal valminud uusi objekte. Ühtlasi saab jalutuskäigu ajal arutada Jõhvi tulevikuplaane ja pärida vallajuhtidelt aru, miks osa plaane viiakse ellu ja teised on jäänud kõrvale või ootama paremaid aegu. "Ootame teid osalema ja kaasa mõtlema, sest just teie arvamus ja ettepanekud on need, mis aitavad kujundada meie kodukandi tulevikku. Koos saame teha imesid ja muuta Jõhvi valda veelgi paremaks paigaks elamiseks," teatas vallavalitsus oma üleskutses.