2023. AASTA MEEDIAKANGELASED

Loodetavasti ei pane ka poolehoidjad talle algaval olümpia-aastal turjale liiga suuri ootusi ja pingeid. Jefimova senine rühkimine maailma kõige teravamasse tippu on kulgenud loomulikku ja ühtlast rada pidi. Tasub pöialt hoida, et nii läheks ka edaspidi.

Sillamäe neiu Eneli Jefimova viimaste aastate edulugu on olnud selles mõttes hirmutav, et medalite võitmisest ja uute rekordite püstitamisest on saanud justkui harjumuspärane rutiin. Õnneks oskab ta ise neist edusammudest rõõmu tunda ning teab samas paremini kui keegi teine, millist pingutust ja pühendumust selleni jõudmine on nõudnud. Seda kõike veel gümnaasiumi 11. klassis õppimise kõrvalt.

AASTA ESINDAJA − Jaanus Purga

Foto: Kalev Prits

Kui praegune valitsuskoalitsioon suve hakul koalitsioonilepingut kokku pani, ilmus sinna paljudele täiesti ootamatult punkt, mis rääkis sellest, et Ida-Virumaal hakkab tööle valitsuse esindaja. Kas oli see nüüd kompensatsioon mõnedest muudest Ida-Virumaaga seotud konkreetsetest valimiseelsetest lubadustest loobumise eest või lihtsalt sattus kellegi uitmõte sellesse leppesse, on tagantjärele keeruline öelda, kuid fakt on ka see, et tükk aega ei osatud öelda, mida see valitsuse Ida-Virumaa esindaja üldse tegema peab hakkama.

Isegi siis, kui 34 kandidaadi seast oli välja valitud endine VKG juhatuse liige Jaanus Purga, polnud veel päris hästi teada, mis on tema ülesanne.

"Vaatamata sellele, et mulle ei öeldud, mida ma pean hakkama tegema, hakkan ma tegema seda, mida ma ise õigeks pean. See on suuresti loominguline amet ja sõltub konkreetsest inimesest," sõnas Purga peaaegu kohe pärast ametisse nimetamist.

Päris nii see siiski ei läinud ning kui peagi selgus, et valitsus on hädas Euroopa Liidu poolt Eestile põlevkivitööstuse hävitamise hüvitiseks eraldatud ligi 350 miljoni suuruse toetuse jagamisega, pandigi Purga ülesandeks õiglase ülemineku fondi raha parem ja kiirem laialijagamine. Eks saab näha, mis sest asjast lõpuks tuleb ning kui palju uusi töökohti selle toel luua õnnestub. Loodetavasti ei muutu selle raha laiakslöömine eesmärgiks iseeneses.