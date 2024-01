Jõhvis mälestati pärgade panekuga Vabadussõja relvarahu aastapäeva

"Täna ei maksa unustada, et veel aasta varem toimusid selle sõja murdelahingud," ütles Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa. Vaatamata riigi noorusele ja nõrkusele, jäi toona pea neljakümne kilomeetri kaugusel Tallinnast enamlaste rünnakuhoog seisma ja eestlaste kaitsetahe surus vaenlase kiiresti Narva jõe taha. "Pärast seda on meie vaimu ja kaitsetahet ning soovi ise oma elu ja riigikorra üle otsustada mitmel korral proovile pandud. Kord on see õnnestunud ja teine kord mitte," rääkis Reimaa.