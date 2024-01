Keskerakonna lõhenemine mõjutab ka Ida-Virumaad

Keskerakonnas pettunud tuntud poliitikute uus lahkumislaine sai hoogu mullu sügisel, kui parteijuhiks valiti Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Märtsikuistel valimistel tegi Keskerakond loodetust kehvema tulemuse, kuid sai siiski 16 kohta. Nüüdseks on sinna fraktsiooni jäänud aga vaid seitse liiget, kellest ühe, endise partei esimehe Jüri Ratase puhul on samuti küsimus ilmselt vaid ajas, mil ta sealt lahkub.

Keskerakond on Mihhail Kõlvarti juhtimisel poole aastaga muutunud riigi tasandil väikseks nišiparteiks. Arvestades jõudude vahekorra muutumist, räägivad erinevad poliitikud üsna selgelt sellest, et nüüd tuleks Kõlvart pukseerida ka Tallinnas võimult. Eeldused on selleks paremad kui kunagi varem sel sajandil.

Ida-Virumaa kahes suuremas linnas − Narvas ja Kohtla-Järvel − korraldasid läinud sügisel võimupöörded aga just kõlvartlaste tiivad. Nii võibki ühel hetkel minna nii, et Ida-Virumaa suuremad linnad jäävadki poliitiliselt marginaliseerunud Keskerakonna põhilisteks tugipunktideks. Selles poleks iseenesest midagi halba, kui Keskerakonna poliitika ei oleks üles ehitatud põhiliselt vastandumisele ülejäänud erakondadele. See tõmbaks paratamatult piduri ka nende linnade arengule, nagu see oli mitukümmend aastat. Selline poliitika ja lisaks pehmelt öeldes leebe suhtumine Venemaa poliitikasse on toonud Keskerakonnale valimistel hääli, kuid pole eriti palju kaasa aidanud kohaliku elu arengule. Yana Toom teab, milliste salmide ja loosungitega valijatele meeldida, ent kui hääled on koos, siis pole Ida-Virumaa elu paremale järjele aitamisel temast eriti palju abi olnud.