Porunis leiti sügisel kolm haruldast puuseent

Kõik kolm seent on punases nimestikus

Õrn narmnahkis on ohualdis liik, ent neist kolmest on teda Eestis kõige rohkem leitud: kokku 88 kirjet, millest 10 Ida-Virumaal. Eelmine leid on pärit kolm aastat tagasi Uljastelt, varasemad Mäetaguse, Kohtla ja Illuka vallast.

"Antrodiella pallasii on põnev ja võiks olla põhja-, aga ka idapoolne liik," kommenteeris pilte seeneteadlane Allar Antson. "Nii Soome kui ka Eesti puhul on märgatav tendents kõige haruldasemate põlismetsaliikide koondumisele idapiiri lähedale. Soomes puuduvad sellised liigid reeglina idapiiril Ilomantsist lõuna pool, mitte tingimata selle tõttu, et nad oleksid põhjapoolse levikuga, vaid pigem sellepärast, et Kagu-Soomest on põlismetsad täiesti hävitatud. Liigid saavad kahtlemata nii Eestis kui Soomes täiendust idapiiritagusest geenimaterjalist, kus metsalaamad on seni säilinud suuremate ja ühtlastena, nii lausaline lageraiemajandus pole päris igasse kolkasse veel jõudnud. Eks siis Antrodiella pallasii taolised liigid sealt Ida-Eestissegi levivad. Eesti poolel on neid liike vastu võtmas Poruni, Alutaguse, Padakõrve, Järvselja jt metsad."