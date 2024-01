Jõhvi politseinikud pidid olude sunnil lapsehoidjaks hakkama

"Sündmused said alguse 18. jaanuari hommikul, mil patrullpolitseinikud Mark ja Viktoria olid just alustamas tööpäeva, kui said tavapärasest hoopis teistsuguse väljakutse. Nimelt helistas üks ema lasteabi telefonile ja andis teada, et ootamatu terviseprobleemi tõttu peab ta haiglasse minema, ent kodus magavad kaks väikest last," teatati Jõhvi politseijaoskonna sotsiaalmeediakontol. Paraku ei olnud naisel ühtegi lähedast, kelle poole varahommikul pöörduda, ja nii ta andiski oma murest märku lasteabile, kes sellest omakorda politseile teada andis.