NÄDALA KUJU ⟩ Aleksandr Apolinsky

Aga kuidas see saakski teisiti olla ametniku puhul, kelle kohta isegi ta tööle võtnud linnapea ütleb, et tema minevik talle au ei tee? Pealegi praegu, mil käimas on korraga nii koolivõrgu koomaletõmbamine kui ka suur üleminek eestikeelsele haridusele, on hariduse peaspetsialist linnavalitsuses üks võtmetähtsusega isikuid, kelle suunas on prožektorivihud suunatud 24/7. Eriti veel olukorras, kus haridusküsimustega tegelev abilinnapea on sel teemal roheline nagu kevadel esimesi võrseid maa seest välja ajavad rohututid.