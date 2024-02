Jüri Schmidt: see on suur asi, kuid võid uhke olla nii paljude õpilaste üle

"Hea treener peab armastama nii oma tööd kui õpilasi ning see on väga liigutav, kui nad ka palju aastaid hiljem külla tulevad või helistavad," ütleb 90aastane legendaarne suusatreener Jüri Schmidt, kelle õpilased on võitnud Eesti meistrivõistlustel ligemale kakssada medalit. Schmidt on alates selle nädala neljapäevast Kohtla-Järve aukodanik. Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp tunnustas teda hiljuti elutöö preemiaga.