Peaminister saab Ida-Virumaa pärast etteheiteid

"Kui ma käin teistes piirkondades − eile käisin näiteks Lääne-Virumaal −, siis seal on väga palju etteheiteid, et kõik saadate Ida-Virumaale, aga meil on ka siin mured. Me peame vaatama ka seda regionaalset tasakaalu, kuigi me oleme tõesti rohkem pingutusi teinud just Ida-Virumaa suunal," sõnas Kallas.