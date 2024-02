Kohtla-Järve koolide väliaktusele on oodata peaministrit ja hävituslennukite ülelendu

Reedel, 23. veebruaril kell 12 slaavi põhikooli staadionil toimuvale Eesti Vabariigi 106. aastapäevale pühendatud Kohtla-Järve õppeasutuste ühisele väliaktusele on oodata ka peaminister Kaja Kallast ning aktuse ajal on plaanis hävituslennukite F-16 ülelend.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri eestvedamisel on Eesti sünnipäeva puhul väliaktusi korraldatud alates 2020. aastast. Agur ütles, et austava ülelennu teevad NATO Ämaris paikneva õhuturbe kontingendi hävitajad. Lend toimub sobivate ilmastikuolude korral, mis tähendab, et pilved peavad olema maapinnast vähemalt 300 meetri kõrgusel.