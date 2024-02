Jõhvi gümnaasium ja põhikool tähistasid Eesti sünnipäeva esimest korda üheskoos

Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait ütles, et see on esmakordne, kui kaks kooliperet on koos. "Oleme hoolivad ja tähelepanelikud, märkame, kui keegi vajab toetust või abi, ja kindlasti aitame. Hoiame meie kodumaad," ütles ta.

Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson meenutas oma pöödumises, et igasuguse edu aluseks on head suhted. "Küsimus, mida riik on mulle andnud, on poolik − sellele tuleks alati lisada ka teine pool: mida mina olen riigile andnud? Ka inimese ja riigi suhetes kehtib põhimõte, et kui tahad saada, siis anna," ütles ta.