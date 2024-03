Petrovits, kes on aastakümneid hooldanud staadione Rakveres, Paides ja mujal Eestis, tõdes, et sellist staadionikunsti näevad tema silmad esimest korda. Ta saatis pildid Eesti tuntud zooloogidele Aleksei Turovskile ja Andrei Miljutinile. Nemad kinnitasid, et sellise kunstiga on hakkama saanud uruhiired.