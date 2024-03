Kohtla-Järve Kesklinna kool avas uksed

Kohtla-Järve praegune linnapea Henri Kaselo rõhutas, et raskusi ehitamisel küll esines, ent need ununevad peagi − põhiline, et uus koolimaja on nüüdseks avatud ning õpilastele tagatud nüüdisaegsed õppetingimused. Ka õpetajatele on uues kooli tagatud mugavad töö- ja puhketingimused.