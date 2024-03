Endiste vallavõimude otsuste tõttu ähvardab Jõhvit hiiglaslik rahanõue

Firma Solar Light, kes rajas pärast vallavalitsuselt ehitusloa saamist Jõhvi serva päikesepargi, kuid ei saanud seda kasutada, sest kaitseministeerium ei andnud oma kooskõlastust, nõuab nüüd Jõhvi vallalt rohkem kui 17 miljonit eurot hüvitist. See on summa, mis on vaid pisut väiksem Jõhvi valla aastaeelarve tuludest.