Narva pommitamisele pühendatud näitust kritiseerinud Vadim Orlov lasti töölt lahti

Märtsi alguses puhkes Narva muuseumis skandaal märtsipommitamiste 80. aastapäeva puhul narvalaste postkastidesse jõudnud infovoldikute ümber. Voldikutel on kujutatud Punaarmee poolt 1944. aastal puruks pommitatud Narva koolimaja ning Vene armee poolt 2022. aastal puruks pommitatud koolimaja Ukrainas ning selgitustekstis öeldud, et Venemaa on igal ajastul sõjakuritegusid sooritanud. Selline kõrvutamine polnud sugugi meelt mööda muuseumi nõukogu ja linnavolikogu liikmetele Vadim Orlovile ja Aleksei Mägile, kes väljendasid veendumust, et Maria Smorževskihh-Smirnova juhtimisel tegelevat muuseum sellega, millega ei pidavat.