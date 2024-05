Burkina Faso ründaja tüüris Narva üle pika aja võiduni

Esimesel poolajal andis Kabore trahvikastis täpse söödu Zakaria Beglarišvilile, kes viis narvalased juhtima. Teisel poolajal tegi eeltöö Narva teisele väravale, mille autor oli Argentina ründaja Leonardo Rolon. Ning lõpuks lõi ta ka ise iluvärava, kui mängis otsajoone juures mööda kahest vastase kaitsjast ja virutas terava nurga alt palli Unitedi värava ülemisse esinurka. "Kui Jaan Tätte ütles kord, et mõni hetk on elus ilusam kui teine ja mõni hetk on kohe väga-väga ilus, siis sama saab öelda selles mängus löödud väravate kohta," iseloomustas jalgpalliportaal Soccernet Beglarišvili ja Kabore tabamusi.