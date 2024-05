"Seitsme linna muusika" festival kestab tänavu peaaegu kuu aega

Sama kirev kui Ida-Virumaa

Mullu täitus Ida-Viru pikima traditsiooniga muusikafestivalil veerandsada aastat.

"25 aasta jooksul on muutunud linnade arv, maakonna ja omavalitsuste piirid, elanikkonna hulk ja käibel olev valuuta. Aga "Seitsme linna muusika", see tähendab Eesti Kontsert ja Jõhvi kontserdimaja, on suutnud edukalt kohaneda kõigi majanduslike ja ühiskondlike muutustega ning aidanud kustutada idavirulaste ja Ida-Virumaa sõprade janu suvise, põneva ja kvaliteetse meelelahutuse järele," ütles juubelifestivali avakontserdi eel õhtujuht Kalle Pärt.

Korraldajad lubavad, et ka arvult 26. festival toob kokku Ida-Viru inimesed, kaunid kontserdikohad ja põnevad muusikud. Sama kirju, kui on Ida-Virumaa, on ka festival ise.

Kümme eriilmelist sündmust T, 18. juunil kell 19 Jõhvi kontserdimajas "Tantsi mulle muusikat" Ketlin Oja (Eesti rahvusballett) Cristiano Principato (Eesti rahvusballett) Johan Randvere (klaver) Eesti rahvusballeti solistide Ketlin Oja ja Cristiano Principato ning pianist Johan Randvere koostöös sündiva tantsu- ja muusikakava seob tervikuks valimik eesti tundelisimat luulet. Kõlavad klassikalise muusika pärlid Lisztist Beethovenini, neid kaunistab Eesti koreograafide looming. Koreograafidebüüdi teeb ka Ketlin Oja. Pilet 15/12 € N, 20. juunil kell 19 Toila Pargi kohvikus duo Marta-Lotta Kukk ja Johannes Pihlak (kitarr) Marta-Lotta on laulja ja laulukirjutaja, kes on eestlastele tuttav telesaatest "Ma näen su häält" (2022) ning konkursilt "Eesti otsib superstaari" (2023), kus ta saavutas väga tugevate ja kaasahaaravate esitustega viienda koha. Sissepääs tasuta N, 27. juunil kell 19 Saka mõisas "Õhtuooper Saka mõisas" Oliver Kuusik (tenor) Margus Kappel (klaver) Andreas Lend (tšello) Mari-Liis Uibo (viiul) Oliver Kuusik esitab koos heade sõpradega oma suvist lemmikrepertuaari. Kõlab kauneim eesti muusika (Ivo Linna, Georg Otsa, Raimond Valgre ja ansambli Ruja populaarsed laulud), aga ka Vahemere maade kirglikud meloodiad (Nino Rota, Lucio Dalla, Yves Montand). Pilet 20/18 € T, 2. juulil kell 19 Vaba Lava Narva keskuses Alexi kohvikus Jaak Tuksam ja Ain Agan Muusikut Jaak Tuksamit on sügavalt puudutanud eesti luuleklassika, mida ta on isikupärasel moel lauludeks lauleldanud, esitades seda koos kitarristist ja heliloojast sõbra Ain Aganaga. Kontserdil kõlavad Heiti Talviku, Ernst Enno, Juhan Viidingu ja paljude teiste autorite luuletused. Sissepääs tasuta N, 4. juulil kell 19 Toila Valgevilla siseõues Egert Milderi trio Laulja-laulukirjutaja Egert Milderi soojad indie-folkhelid peegeldavad tema maailmarännakuid, mille jooksul on loomingusse voolanud mõjutusi nii Filipiinide salarandadelt, Nicaragua surfilinnadest kui ka Kaukaasia mägedest. Oma teekonnal jäi ta pikemalt peatuma Gruusiasse. Seal kirjutatud loost "Georgia (On my Mind)" sai 2020. aastal "Eesti laulu" kõrvauss − muusikapala, mis jääb kummitama. Pilet 15/12 € N, 4. juulil kell 23 Toilas Oru pargis Öökino Vabaõhuekraanil näeb midagi eesti klassikast, film on veel täpsustamisel. Sissepääs tasuta L, 6. juulil kell 19 Voka tiigi idakaldal Kummardus Silvi Vraidile ja Mati Nuudele Mati Nuude laulis end eestlaste südamesse ansamblis Apelsin aastatel 1975-1985. Nuude esimene linti lauldud laul ansamblis Apelsin oli "Jambalaya". Hiljem esines ta sooloartistina koos oma bändiga ja ta valiti mitmel aastal Eesti parimaks meeslauljaks. Silvi Vrait oli menukas poplaulja ansamblis Fix. Kahele suurkujule teevad kummarduse Gerli Padar ja Kalle Sepp. Sissepääs tasuta T, 9. juulil kell 19 Aseris Marianne Leibur ja Joel Remmel Laulja, viiuldaja ja laulukirjutaja Marianne Leiburi esitusi ja häält iseloomustavad soojus, sametpehme tämber ning loomulik ja sundimatu lavalolek. Tema emakeelne looming on paljusid puudutanud ja rõõmustanud. Joel Remmel pälvis 2020. aastal "Jazzkaare" ja Eesti Jazzliidu aasta džässmuusiku tiitli. Aasta hiljem võitis Joel Remmel Trio aasta džässansambli tunnustuse. Kontserdil tuleb esitusele Eesti džässiklassika ja Marianne Leiburi looming. Pilet 5 € L, 13. juulil kell 18 Kohtla-Järve pargis tšellokvartett C-JAM "Veemuusika" Pärt Tarvas Levi-Danel Mägila Margus Uus Tõnu Jõesaar Tšellokvartetis on ühendatud klassikaline keelpillikvartett, improvisatsiooniline bigbänd, metalne ja kaasakiskuv rokkmuusika, tundlik ning emotsionaalne tšellokõla. Repertuaaris on teoseid sellistelt heliloojatelt nagu Händel, Brahms, Wagner, Lloyd Webber, Anderson ja Ulveus, Rein Rannap, Valgre jt ning seadeid ansamblite Bon Jovi, AC/DC, Boney M, Status Quo, Abba, Queeni jt repertuaarist. Sissepääs tasuta P, 14. juulil kell 16 Toila SPA minigolfiväljakul Lolala perekontsert Lolala on Anna Kuchinsky ja Arian Levini pere südameprojekt, mis sai alguse detsembris 2019, kui nende esimene laps oli vaid kuuekuune. Kuigi Lola sündis laulja-lauluõpetaja ja helilooja perre, oli värskete vanemate lastelaulude repertuaar peaaegu olematu. Seetõttu otsustati laulud lapsele hoopis ise kirjutada ja neid YouTube'is jagada. Praeguseks on Lolala õpetlikke laule internetiavarustes kuulatud üle 25 miljoni korra. Perepilet (2 täisk + 2 last kuni 10 a) 25 €, üksikpilet al 11 a lastele ja täiskasvanutele 10 €, 2-10 a lastele 5 €