Uuendatud suur läänehoov annab taas põhjust Narva linnuse külastamiseks

Läänehoovi kõnniteedest on osa kaetud vanaaegsete kividega, osa aga uute Hispaaniast toodud graniidist kiviplaatidega. Projektijuht Jüri Moor märgib, et väga palju tehti ka selliseid vajalikke töid, mida külastajad ei märkagi − vahetati näiteks maa all kaableid ja torusid.

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik