Päästjad said pühapäeva varahommikul veidi enna kella viit teate, et Valaste joa juurest, kus pankrannik on mitmekümne meetri kõrgune, on alla kukkunud mees. Abi kutsus temaga koos olnud teine mees, kes näitas päästjatele, kus allakukkunud mees asub.