Jõhvi kesklinnas taasavati 15 aastat tagasi eemaldatud Eesti kaitsjate mälestuskivi

"On veider, et osalen vabas Eestis teist korda sama kivi avamisel," ütles mälestussamba taasavamisel ajaloolasest Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa, mööndes, et selline ajalugu vahel on. "Aga kõige tähtsam on, et Soodeni kivi on restaureerituna taas tagasi oma kohal."