Töötukassa paneb Ida-Virumaal kaks esindust kinni

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ütles, et Jõhvi ja Narva büroo jäävad alles ning Kiviõli ja Sillamäe töötud saavad edaspidi pöörduda sinna. "Lisaks on võimalik suhelda meie nõustajatega telefoni teel ja interneti vahendusel. Seda kasutatakse üha rohkem. Koolitusi ja tööharjutusi oleme me ka varem korraldanud väljaspool oma büroosid ja esindusi."