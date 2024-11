NÄDALA KUJU Jaan Toots

Jaan Toots on Raigi kohta öelnud, et linnapeana pani too rõhku oma välisele kuvandile, aga tema, Toots, on rohkem linnavalitsuse töö sisule pühendunud. Raik jällegi on Tootsi kohta öelnud, et too jääb narvalastele meelde rahulolematusega linnapea ametiketiga ning ootamatu suhete loomisega väidetavate tadžiki ettevõtjatega.