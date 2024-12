Narva sportlased ei pääse ikka veel uude pneumohalli treenima

7 miljonit eurot maksma läinud jalgpalli ja kergejõustiku pneumohall avati Narvas 21. novembril. Põhjarannik kirjutas toona, et hiiglasliku valge kupli all rohelisel palliplatsil lõid esimesed sümboolsed väravad linnapea Jaan Toots ja paar linnavolikogu liiget. Ent lisaks sellele, et oli avastatud mõningaid ehitus- ja haljastuspuudusi, ei olnud linnavalitsus avamise ajaks kinnitanud halli teenuste hinnakirja.