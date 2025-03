üganuse volikogu esimees Andrea Eiche märkis, et kuna riik leiab, et praegused omavalitsused on liiga väikesed ja ilmselt seisab uus liitmine ees, siis tahaks Lüganuse ise otsustada, kellega ta ühineb. "Kohtla-Järve linnaga me kindlasti ühineda ei taha, pigem vaatame Alutaguse poole," sõnas ta. "Omavalitsus, mille piirid ulatuvad Peipsi järvest Soome laheni, oleks vahva."