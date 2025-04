JUHTKIRI On aeg hakata plaane letile laduma

Selleks ongi tähtis, et erakonnad ja valimisliidud, kes tahavad siin selles võistluses osaleda, selgitaksid aegsasti oma konkreetseid plaane: mida ja kuidas nad tahavad teha selleks, et nende linn või vald areneks ning oleks kohalikele inimestele võimalikult hea elupaik.

Mida vähem on selles tühje loosungeid, populismi ja teemasid, mis ei sõltu kohalikust võimust, ning mida rohkem on konkreetseid tegevusi, mida tahetakse ellu viia, seda lihtsam on ka valijatel otsustada, kas nad annavad selleks oma nõusoleku või mitte.

Praegu on selles osas kahjuks suuresti veel vaikus. Paljud erakonnad pole jõudnud isegi selgusele, kas nad on üldse suutelised kõigis Ida-Viru omavalitsustes oma konkurentsivõimelisi nimekirju välja panema.

Kui ei ole, siis on mõistlik seda tunnistada ja öelda, et näiteks Narvas või Kohtla-Järvel ei ole meil piisavalt aktiivseid liikmeid, et oma nimekirjaga konkureerima tulla. Küll aga kandideerivad meie inimesed selles ja selles valimisliidus, mille vaateid ja püüdlusi peame me õigeks ning toetame neid valimiskampaanias samamoodi nagu teisi oma liikmeid, kes kandideerivad parteinimekirjas näiteks Tallinnas või Tartus. See oleks aus ja selge mäng, mis aitaks ka neil erakondadel ehk tulevikus Ida-Virumaal kindlamalt jalad alla saada.