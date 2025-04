Õpetajate palk võetakse luubi alla Narva-Jõesuus

Seminar on osalejate seas osutunud sedavõrd populaarseks, et kõik kohad täitusid juba enne lõpliku päevakava valmimist. "Nii suur huvi näitab selgelt, kui olulised on haridus- ja finantsteemade kokkupuutepunktid kohalike omavalitsuste jaoks. Meil on hea meel, et saame pakkuda platvormi nendele aruteludele," märkis ELVLi analüütik Piret Zahkna.