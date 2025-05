"Kohtumistel ikka kõigepealt küsitakse, kuidas tervis on. Ma vastan kõikidele korraga: "Normaalne!" Haigused on nooruses palju parem läbi põdeda kui vanemas eas. Näiteks neerukivid. Kas te kujutaksite ette, et ma peaksin Kohtla-Järve haiglas kolme korruse vahel trepi peal hüppama, et need kivid välja tuleks? Nooruses ma tegin seda. Mulle jäi ainult üks suur haigus − astma. Aga tänu sellele saan kaks korda päevas piipu tõmmata," rääkis juubilar.