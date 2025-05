NÄDALA KUJU Mihhail Kastritski

Kastritski ise pole olnud kontserdimaja direktorina ehk väga silmatorkav, küll aga on seda olnud kontserdimaja ise. Ja see ongi kõige tähtsam. On mõistetav, et pärast seda kui Putini režiimi poolt paariariigiks muudetud Venemaa artiste, kes varem ka Jõhvis saali publikut täis tõid, enam siia esinema kutsuda ei saa, pole kontserdimaja majandamine sugugi lihtne.