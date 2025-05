Laupäeva hommikul postitas riigikogulane Peeter Ernits ühismeediasse video, milles andis teada, et RMK on andnud korralduse Iisaku külje all asuvas Alliku taimlas kasvavad sajad tuhanded kuusetaimed hävitada, kuna riigimetsas nende jaoks kohta ei ole.

"Ma ei tea, kui palju siin kahe-kolmeaastaseid kuusetaimi on, aga neid on väga palju. Töölised on neid rohinud, hooldanud ja nüüd tilgub neil inimestel süda verd, sest kõik need taimed lähevad järgmisel nädalal hävitamisele või − nagu siin kohapeal öeldakse − utiliseerimisele," kõneles Ernits videos. "Inimestele, kes sooviksid neid kuuseistikuid saada, on keelatud neid anda."