ERELIN ZIRK Küsimuste esitamist ei ole vaja halvustada

Enamik Toila elanikest ei ole ju arengute vastu. Minulgi ei ole midagi uute hoonete vastu, kui nende kasutajad ja kogukondade vajadused on päriselt kaasatud ning arvestatud.

Võtame näiteks Voka kogukonnamaja. Kujutame ette kolme lapsega perekonda, kes otsustab endale uue maja ehitada. Arutatakse perega kõik läbi... aga ühele pereliikmele öeldakse: "Sina ei mahu, otsi endale uus kodu." Just nii on läinud petankeritega. Neile anti mõista, et nad ei sobi − kuigi nad on sama palju osa meie kogukonnast kui kõik teised.

Samuti varjumiskoha küsimus. Toila vallalehes kirjutab vallavanem Eve East, et "varjumiskoht on ju olemas Kohtla-Nõmmel". Voka ja Toila elanikele kõlab see pigem kui nali, mitte kui turvalahendus. Vokast Kohtla-Nõmmele on 27 kilomeetrit.

Kustutati ka idee, kus varjumiskoht oleks alles jäänud ja selle peale ehitatud uus kogukonnamaja. Kas seda vallavalitsuses üldse arutati, ei tea. Aga kui arvestada ei soovita, siis arusaadavalt tekib pahameel.

Jõuame Toila gümnaasiumi juurde. Vallavanem kirjutas Toila vallalehes, et gümnaasiumist arendatakse tugev põhikool.