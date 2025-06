MARKKO JALAS Kõik teed viivad EMOsse − aga kas peaksid?

Tegelikult me tahame, et mitteerakorralised patsiendid, kes ei vaja käsitlust EMOs, pöörduksid oma perearsti poole ja saaksid rohkem abi ka mujal ambulatoorses meditsiinis. Miks me seda tahame? Sest EMOd on ülekoormatud ja seda suuresti mitteerakorraliste haigete tõttu. Miks see halb on? Sest erakorraliste haigete käsitlus viibib, personalil ei ole piisavalt aega nendega tegelda ja nendesse süveneda, personal on väsinud, tülpinud, töö käib nagu konveieriliinil, kiirustamise ja väsimise tõttu võivad tekkida vead ja konfliktid. Haigeid tuleb kogu aeg EMOsse juurde, aga ära ei liigu, arste on vähe, noored arstid ei taha EMOs töötada, tudengid ütlevad, et sellist tööd ma küll tegema ei hakka, valin mingi normaalse eriala. Tegelikult on erakorraline meditsiin ka väga normaalne eriala, meil on väga põhjalik ja huvitav residentuur, me oleme erakorralise meditsiini arstid ja me tahame tegelda erakorralise meditsiiniga. Me ei suuda ja ei jõua tegelda kogu meditsiini ja sotsiaalsete probleemidega. Lõpetuseks toon näite valvetööst: kiirabiga toodud polütrauma, raskes seisundis, hulgivigastused, stabiliseerime ja uurime haiget, tund aega kiiret ja tõsist tööd, särk on higine, pulss on kiire, adrenaliin möllab, meeskond on hea, kõik pingutavad, haige liigub operatsioonituppa. Lähed jood klaasi vett, kirjutad ja lõpetad saali haige loo. Vaatad arvutist patsientide nimekirja. Lähed ja kutsud läbivaatustuppa "rohelise" haige, kirjas on, et seljavalu 3 nädalat. Pahur patsient astub uksest sisse ja pahandab kõva häälega: "No on teil siin alles bardakk, ma juba 2 tundi ootan ..."