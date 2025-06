ÜKS KÜSIMUS Kas Ida-Virumaa inimesed mõtlevad liiga vähe suvel kasvavatele kuludele?

On selge, et suvel kulub tavapärasest rohkem meelelahutusele − olgu selleks kontserdid, väljas söömine või reisimine. Isegi tihedam kohtumine sõpradega koduaias ja ühiste grilliõhtute planeerimine võib pere eelarvet märkimisväärselt mõjutada. Samuti mahuvad suve algusesse erinevad lõpetamised, mis rahakotile survet avaldavad ja milleks on nutikas juba varem raha kõrvale panna.