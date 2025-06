Vallo Reimaa meenutas punklauljat ja filmitegijat Indrek Spunginit ajast, mil ta ise oli Jõhvi gümnaasiumi direktor ja Indrek õpetajate peavalu. "Indrekul oli kapaga talenti, aga õppimise asemel tegi ta kõike muud. Ja mida tegi direktor? Võttis ta gümnaasiumisse. Andekuse stipendiumiga. Mäletan õpetajate raju pahameelt, kuidas mitterahuldavast allapoole käitumisega õpilane gümnaasiumisse võeti. Aga põhimured jäid põhikooliaega. Gümnaasiumis küpsemine viis Indreku ülikooli usuteaduskonda ja sinna, kus ta praegu on. Filmid, mida ta teeb, on tõeliselt kihvtid! Kahju, et ei ole alles tema tehtud kooli punkhümni. Iga kool on õnnelik, kui on mõned Indrekud, kes annavad koolile näo ja värvi."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik