JUHTKIRI Seda tunnet tehisaru tekitada ei suuda

Eesti riigi mõte on eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Koorilaulul on eesti kultuuri hoidmisel olnud üks kandvamaid rolle juba üle 150 aasta ja on ka tulevikus.

Äsjane Virumaa laulupidu näitas, et siinsed koorid on väga heas vormis. See oli ka ootuspärane, kui arvestada, et kõigi koorilauljate "olümpiamängud" ehk üldlaulupidu tuleb juba vähem kui kuu aja pärast ja sinna pääsemiseks on tulnud aastaid kõvasti pingutada nii lauljatel kui koorijuhtidel.