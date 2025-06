SUVI / SÜGIS 2025 Ida-Virumaa sündmuste kalender

Ida-Virumaa suurim rahvaspordisündmus on sel aastal kahepäevane. 28. juunil on Äkkeküla spordikeskuses võimalik panna end proovile Eestis harva joostavas miilijooksus. 29. juunil seavad tuhanded osalejad end starti põhidistantsidel, milleks sel aastal on 5 km ja 10 km ning lisaks ka lastejooks. Stardi- ja finišipaik on Hermanni kindluse juures jõe ääres Joaorus. Rajad kulgevad nii jõepromenaadil kui kesklinna tänavatel. 10 km rada viib osalejad ka Kreenholmi kvartalisse.