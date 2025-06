SUVI / SÜGIS 2025 Kümme soovitust, mida teha sel suvel ja sügisel Ida-Virumaal

Nautige päikest ja veemõnusid randades

Eesti parimad rannad asuvad Ida-Virumaal. Olgu see liivane ja enam kui kümne kilomeetri pikkune mererand Narva-Jõesuus või 30 kilomeetri pikkune liivarand Peipsi põhjarannikul. Lisaks tasub külastada ka kivist Toila mereranda või Liimala mereranda. Ida-Viru randades leiavad koha nii need, kes naudivad suuremat seltskonda, kui privaatsuse otsijad. Metsikumates oludes sobivad ujumiseks ka näiteks Kurtna järvistu järved.

Liikuge Ida-Virumaa looduses

Tehke sporti

Ida-Virumaal on iga aastaga paranenud spordiga tegelemise võimalused. Valminud on uus staadion Jõhvis ja Kiviõlis, renoveeritud on Voka ja Iisaku staadion. Liikumisharrastajate mekaks on kujunenud künkliku maastikuga Alutaguse tervisespordikeskus Pannjärvel ja Äkkeküla tervisespordikeskus Narvas. Maakonda on viimastel aastatel lisandunud kümneid kilomeetreid kergliiklusteid. Uued ujulad on valminud Kohtla-Järvel ja Narvas.