MIHKEL NESTOR Kallimad hinnad, jõukamad turistid?

Küll on väga suure hinnahüppe teinud toidukaubad: Eestis on need kuue aastaga kallinenud ligi 60%, Soomes umbes 25%. See on avaldanud mõju turistide silmis olulisele tähisele, restoranide ja kohvikute hinnakirjale, mis Eestis on valitud perioodil kosunud 40%, Soomes aga 25%.

Turisti rahakotti mõjutavad oluliselt veel transporditeenused. Taksosõidud on kallinenud mõlemas riigis võrdselt, ligi 30%. Suurem on lennupiletite hinnatõus, kuid siin "võidab" Eesti, kus tõus on piirdunud 36%ga Soome 45% asemel. Omapärane on olukord laevapiletitega: kui eestlastele on need muutunud kolmandiku võrra kallimaks, siis soomlaste jaoks on piletihinnad võrreldes 2019. aastaga isegi langenud.

Kõige drastilisem hinnatõus puudutab aga valdkonda, mida peame turismi tuleviku lootuseks − kultuuri. Muuseumipiletite hinnad on kasvanud võrreldes pandeemiaeelse ajaga lausa 80%. Tõsi, paranenud on ka muuseumide tase ja ekspositsioonid, mistõttu võib väita, et rohkema raha eest saab ka rohkem sisu.

Eesti on kallis ja muutub veelgi kallimaks. Ka siinne kliima ei muutu vähemalt lähemas perspektiivis palju soojemaks. Kuidas siis välisturisti Eestisse meelitada ja samal ajal majandusele tulu tuua?

Tuleb tõdeda, et turistide arvu järsk suurenemine ei ole majandusele tingimata kasulik. Üldjuhul on turiste teenindavate ettevõtete kasumlikkus ja palgatase üks madalamaid kogu majanduses. Nii ei tundu suurema tööjõuressursi paigutamine sellesse sektorisse kuigi arukas.

Seetõttu on mõistlik püüda paksema rahakotiga turisti ehk majanduskeeli suurendada turismi lisandväärtust. Rõhumine kvaliteedile näib toimivat, sest kui Tallinna sadamapiirkonna soodsate hotellide vahel ulub tühi tuul, siis nädalavahetus Pärnu luksusspaas maksab 700 eurot juba isegi madalhooajal − kui vaba toa leiad. Küsimus on, kas peale spaavisiidi suudame turistile kallima hinnasildiga veel mõnda teenust müüa.