JUHTKIRI Hariduse personalipoliitika peab olema arusaadav

Hariduses on omavalitsuste hallata (mõningate eranditega) koolieelne ja üldharidus. Omavalitsus vastutab koolide ja lasteaedade juhtimise eest, millega on nende vastutusel ka pädevate juhtide leidmine. Elanike jaoks on haridus väga oluline teema, mistõttu on tähtis, et nende asutuste eesotsas oleksid võimekad ja pädevad inimesed, kes on ametisse saanud ausa ja läbipaistva konkursi teel. Ideaalis ei tohi kõrvaltvaatajal jääda mitte ühtegi kahtlust, et haridusasutuse juhi valikul on lähtutud mingitest kallutatud eeldustest.