Valla ruumide rent sihtasutusele tekitab küsimusi

"See vallavalitsuse korraldus on tekitanud küsimusi ja muret nii valla territooriumil tegutsevate MTÜde kui ka vallakodanike seas, kuna seda peetakse ebavõrdseks kohtlemiseks ja kõrvalekaldeks valla üldistest varakasutuse ning toetuste põhimõtetest," teatas volikogu liige Risto Lindeberg oma arupärimises.

Muu hulgas tahab ta teada, millise avaliku konkursi või võrdse menetluse alusel tehti otsus anda Maidla hostel just Aidu Veespordikeskuse kasutusse, millised teised MTÜd või spordiorganisatsioonid olid teavitatud võimalusest kandideerida Maidla hosteli kasutusse võtmiseks või teha selle kohta taotlus, millised olid hindamiskriteeriumid ja kaalutlused, mille alusel otsustati anda vara tasuta pikaajalisse kasutusse just sellele sihtasutusele ja kuidas on tagatud valla üldine võrdne ja läbipaistev suhtumine vallas tegutsevatesse MTÜdesse ja ühingutesse, kes samuti vajavad ruume oma tegevuseks.