Töökius on suur probleem

Seadus ei sätesta selgelt töökiusu mõistet. Samas on Tallinna ringkonnakohus andnud 12.11.2021 tsiviilasja kohtuotsuses selgituse, millised on töökiusu tunnused: töökiusamine on vaenulik ja ebaeetiline käitumine, mis on süstemaatiline ja pikaajaline, on suunatud ühele või mitmele inimesele ja avaldub enamasti verbaalselt suhtluse, sotsiaalsete tegevuste ja psühholoogiliste manipulatsioonide kaudu. Seega töökius ei ole ühekordne ebaviisakus või konflikt, vaid korduv ja süstemaatiline käitumine. Toon mõned näited töökiusust.