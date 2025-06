Laulupeo tuli jõuab Ida-Virumaale laupäeva hommikul

Ööbib Jõhvis ja Narvas

Laulupidu on kui kuldne side, mis kirikud, koolid ja koguduseliikmed tõsises armastuses kokku toob, on öelnud Jõhvi laulupüha korraldaja, Alutaguse praost ja Jõhvi kihelkonnakooli looja Friedrich Ferdinand Meyer. "Just see mõte on inspireerinud tänavust tule teekonda Ida-Virumaal. Teekonda, mis ühendab erinevad kihelkonnad, inimesed ja paigad meie maakonna kultuurilises südames," tõdes Anne Uttendorf.