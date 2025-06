Sillamäe linna- ja merepäevadele saabuvad Põhja-Talllinn ja Regatt

Laupäeval kestavad pidustused hommikul kella 9st kuni hilisõhtuni. Spordikompleksi juures näitavad oma oskusi linna spordiklubid ja erinevate ringide liikmed. Tulemas on vanaaegsete autode ja mootorrataste paraad.

Kell 16 liigub pidu edasi Sillamäe kultuurikeskuse juurde, kuhu püstitatakse teine lava. Laupäeva õhtu peaesineja on popisugemetega hiphopiansambel Põhja-Tallinn, kelle tuntuim hitt on "Meil on aega veel".