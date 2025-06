JUHTKIRI Hääli võib nii saada, aga Kohtla-Järve mainele see kasuks ei tule

Oluline on mõista, et selle otsuse taga on valdava osa Eesti elanike soov. See on soov, et kohaliku poliitika määramisel ei loeks hääled, mis tulevad selle riigi kodanikelt, kes peab Ukrainas vallutussõda, tapab pommide ja rakettidega sealseid naisi, lapsi ja vanureid, purustab haiglaid, elektrijaamu, tammisid ja muud eluks vajalikku. Neil, kes soovivad olla päriselt seotud Eestiga, on olnud aastakümneid ja on ka praegu võimalus saada Eesti kodanikuks.