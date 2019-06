Kohtla-Järve tegi juba teist korda Flora noortele säru

15 mänguga 28 punkti kogunud JK Järve on esiliigas neljandal kohal, kuid teisel kohal olevast Flora U21 meeskonnast lahutab vaid kaks punkti. Nende vahel on 29 punktiga Pärnu Vaprus, kes on pidanud ühe mängu vähem. Teistest pikalt ette rebinud Tallinna Legionil on 40 punkti.